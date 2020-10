Chân dung gã chồng chém vợ cũ rồi uống thuốc chuột tự tử vì không đòi được tiền cưới cho con

Tin tức mới nhất ngày 21/10, tờ Dân Trí dẫn lại lời Thượng tá Nguyễn Đức Công - Phó trưởng Công an huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai ) ngày hôm qua xác nhận, mới xảy ra vụ án nghiêm trọng tại Chợ văn hóa Bắc Hà (tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà).

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Châu Thị Lan, người gây án là Vàng Seo Di (Di là chồng cũ của Lan). Rất may cả hai người đều đã được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin ban đầu, do không hợp nhau nên Di và Lan đã ly hôn từ tháng 8/2019, con trai tên Đại ở cùng với Vàng Seo Di. Sau khi ly hôn, hai người cũng thỏa thuận với nhau về tài sản. Cụ thể, hai vợ chồng buôn bán váy mông trị giá 100 triệu đồng nhưng chưa bán được nên Lan sẽ phải trả cho Di một nửa.

Đối tượng Vàng Seo Di

Bên cạnh đó, khi nào đám cưới của con trai được tổ chức, Lan phải cùng chịu một nửa chi phí với Di. Tuy nhiên dù đã nhiều lần gọi hay trực tiếp gặp, Lan đều lấy lý do chưa bán được hàng nên không trả tiền cho Di, nói khi nào tổ chức cưới cho con thì sẽ trả một thể.

Theo thông tin từ CAND, vào ngày 18/10, Vàng Seo Di đi chợ Bắc Hà và mang theo 40 triệu để mua trâu nhưng không mua được. Tại đây, Di gặp một số người bạn và cùng họ uống rượu. Sau đó, Di gọi điện thoại cho Lan để đòi tiền nhưng vợ cũ không nghe máy.

Trong cơn men say, Di đi mua một con dao to giá 50.000 đồng, đi đến chỗ vợ cũ bán hàng rồi chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Di vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi. Chị Lan được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà và may mắn thoát chết.



Đến 13h30 cùng ngày, Di lấy thuốc chuột pha với rượu và uống để tự tử . Sau khi uống, Di cảm thấy choáng váng và khát nước nên ra suối uống nước rồi ngất lịm đi. Sau đó, đối tượng được Công an huyện Bắc Hà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ