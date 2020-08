Chủ trọ phát hiện bí mật động trời trong chiếc vali đỏ bị bỏ lại sau khi cặp vợ chồng dắt con bỏ đi

Bài đăng trên mạng xã hội

Tài khoản facebook Như Anh đã lấy thông tin vụ việc từ fanpage Beatvn Sài Gòn với nội dung như sau:

"Sáng nay khu trọ nhỏ ở phường 8, Gò Vấp đột nhiên đông đúc và náo nhiệt đến kì lạ. Biết bao nhiêu người đồ dồn ra đường xem, thậm chí những đồng chí công an còn ra vào liên tục, phá vỡ cái không khí yên ả của con ngõ nhỏ Sài Gòn.

Hỏi ra mới biết, hôm nay bà chủ trọ đột nhiên phát hiện một chiếc va li đỏ dài 60cm rộng 30cm được quấn trong 1 chiếc khăn, đặt gọn ghẽ trong góc phòng. Điều bất thường ở đây là chiếc vali này lại bốc lên một thứ mùi hôi thối, ngai ngái của máu thịt. Ngẩn người ra một lúc như nghĩ lại điều gì đó, bà tức tốc đi báo công an.

Chiếc vali mở ra, ai cũng vừa sợ hãi vừa thương xót khi thấy thi thể của một bé trai nằm bên trong đã có dấu hiệu phân hủy. Trong quá trình lấy lời khai, bà chủ trọ thẫn thờ kể lại rằng "Trước đó, căn nhà này được 1 đôi vợ chồng thuê ở cùng 3 người con, khi rời đi, thì họ dắt theo 2 đứa con trai lớn".

Bài đăng này cũng cho biết, hiện Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường.

Chiếc vali bốc mùi tử khí

Liên quan đến vụ án này, theo nguồn tin từ Báo Công an TP Hồ Chí Minh, trưa ngày 28/8, Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra tại một nhà trọ trên đường 14, phường 8, quận Gò Vấp.

Do cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau nên bị chủ nhà đuổi đi. Khoảng 2 ngày trước, họ dẫn theo con lớn bỏ đi. Đến sáng nay thì chủ trọ xuống kiểm tra và phát hiện vụ việc.

