Chân dung gã chồng đâm chết vợ sau trận cãi vã nảy lửa rồi chạy xe máy đến đồn Công an tự thú

Chiều 26/9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Nha Trang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Nạn nhân là chị L.T.K.L. (24 tuổi), hung thủ là Huỳnh Xin (27 tuổi, chồng chị L.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã ở nhà chị L., sau đó là tiếng la hét thất thanh. Nghi có chuyện chẳng lành nên hàng xóm chạy sang kiểm tra.

Vừa sang đến nơi thì bàng hoàng phát hiện chị L. nằm bất động. Trên sàn nhà vương vãi máu. Đúng lúc đó phát hiện Huỳnh Xin lái xe máy rời khỏi nhà.

Theo Công an Phước Đồng, chiều cùng ngày, đối tượng Huỳnh Xin đến Công an xã đầu thú, khai nhận giết vợ. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Xin để điều tra nguyên nhân.

Đối tượng Xin tại cơ quan điều tra

Liên quan đến các vụ án mạng trong gia đình , cách đây vài ngày tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cũng xảy ra một vụ tương tự. Cụ thể, đêm 23/9, giữa vợ chồng Nguyễn Thị T. (SN 1993, trú tại khối Phương Hồng) và anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992) xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận, Hùng dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ít phút sau Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi. Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây Hùng có dấu hiệu hoang tưởng, ghen tuông vợ vô cớ và đánh vợ. Đêm 23 rạng sáng ngày 24/9, hai vợ chồng Hùng có xảy ra cãi nhau rồi sau đó Hùng dùng dao giết vợ.

