Tiếng la thất thanh lúc rạng sáng, hàng xóm phát hiện chồng đâm vợ gục giữa nhà vì nghi ngoại tình

Ngày 24/9, thông tin từ Báo Giao thông, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Hùng (SN 1992, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị N.T.T (SN 1993, vợ Hùng).

Qua xác minh của cơ quan điều tra, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu từ căn phòng ở của vợ chồng anh Hoàng Văn Hùng.



Rất đông người kéo tới thì phát hiện người vợ bị trọng thương nằm gục trên sàn nhà. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên chị T. đã tử vong ngay sau đó.



Hiện trường vụ án

Được biết, vợ chồng chị T. có 3 con. Hùng là ngư dân mưu sinh bằng nghề đi biển. Theo Zing .vn, nguyên nhân dẫn tới án mạng được cho là Hùng ghen tuông , nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn tới mâu thuẫn, cãi cọ, xô xát. Hiện công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án.

Một vụ việc khác xảy ra hôm 21/8 vừa qua tại phòng trọ ở đường 18, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo Cần, tỉnh Bình Dương . Nguyễn Hoàng Cần (SN 1989, ngụ huyện Phú Giáo) và chị V.T.T (SN 1988) từng có khoảng thời gian sống chung với nhau như vợ chồng, có chung một người con.

Tuy nhiên, gần đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, chị T bỏ đi thuê phòng trọ ở đường 18, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo ở riêng.

Đến sáng 21/8, Cần đến phòng trọ để tìm chị T thì thấy anh V.C.M (SN 1992, ngụ TP.HCM, là anh họ của chị T.) đang ở trong phòng liền hiểu nhầm hai người có tư tình riêng.

Vì nghĩ anh M. là nhân tình của vợ nên khi chị T. vừa mở cửa thì Cần đã lao vào dùng dao chém gục chị T. cùng anh M. Trong phòng còn có một người em ruột của chị T cũng bị đâm thương tích

Sau sự việc, các nạn nhân được người dân trong dãy trọ đưa đi cấp cứu. Chị T đã tử vong tại Bệnh viện , anh C bị thương nặng.

