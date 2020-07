Đánh chết vợ sau cuộc cãi vã rồi đến Công an đầu thú

Theo nguồn tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, chiều ngày 30/6, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyên Đức Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc một người phụ nữ bị chồng đánh chết. Hiện trường ở phòng trọ tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.