Tiết lộ nguyên nhân gã đàn ông đánh `vợ hờ` đến chết tại nhà riêng ở Thái Nguyên

Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên ) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ chồng sát hại "vợ hờ" xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 28/9, người dân nghe thấy tiếng la hét bên nhà Nguyễn Đức Thành (SN 1970, hộ khẩu thường trú ở tổ 12, phường Hoàng Văn Thụ (TP.Thái Nguyên) nên chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà H. (SN 1975, hộ khẩu thường trú phường Hoàng Văn Thụ) nằm gục trên sàn nhà.

Ngay sau đó người dân đưa bà H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Song do thương tích quá nặng nên bà H. đã tử vong ngay sau đó. Người dân nhanh chóng trình báo sự việc lên Công an.

Qua điều tra bước đầu xác định, đối tượng Thành đã ly hôn vợ, nạn nhân cũng đã ly hôn chồng. Sau đó, ông Thành đón bà H. về sống chung như vợ chồng.

Khu vực xảy ra án mạng

Công an TP Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong là do bà H. bị đánh gãy xương sườn bên trái bị gãy đâm vào gây dập phổi. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiến hành điều tra, làm rõ.