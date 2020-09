Phẫn nộ gã chồng côn đồ đánh vợ vỡ thận vì... không để phần cơm tối

Sáng 15/9, Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (Sn 1979, trú tại thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân chị Trần Thị T. (SN 1979, vợ Hạnh).