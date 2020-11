Vụ chồng giết người để giải cứu vợ: Mẹ ruột thuê 10 triệu tìm người để bắt cóc con gái

Ngày 27/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ cứu vợ chồng gây thương vong cho 3 người.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 7 bị can, trong đó, 1 bị can bị khởi tố về hành vi giết người, 6 bị can bị khởi tố về hành vi bắt người trái Pháp luật