Kinh hoàng gã chồng máu lạnh truy sát đâm chết vợ rồi bình thản ra bãi biển gần nhà tắm

Bị chồng đâm 1 nhát, chị Thủy sợ hãi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Lúc này, "cơn điên" trong người nổi lên, Phong không kiềm chế được bản thân nên tiếp tục truy sát vợ cho đến khi chị Thủy nằm bất động trên vũng máu thì mới dừng tay.

Nghe thấy tiếng la hét của chị Thủy một số người sống gần đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu, gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sốc mất máu nên chị Thủy đã tử vong trên đường đi đến Bệnh viện

Về phần Phong, sau khi gây án xong đã bình thản di chuyển ra bãi biển gần nhà tắm. Trong lúc đang tắm rửa thì bị Công an ập đến bắt giữ.

Theo một nguồn tin khác, Phong và chị Thủy có với nhau 5 mặt con. Thời gian gần đây do kinh tế khó khăn nên chị Thủy đi làm ăn xa, thường xuyên vắng nhà.

Nơi xảy ra án mạng

Đến ngày 14/8, chị Thủy về thị xã La Gi thăm chồng con. Mới ở nhà được 3 ngày thì xảy ra vụ án mạng thương tâm này.

Về công tác điều tra, theo Công an tỉnh Bình Thuận, bước đầu Phong đã thừa nhận hành vi giết người. Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến các vụ án mạng gia đình , ngày 11/2/2020, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Danh Cang (SN 1999, ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là vợ của Cang chị Danh Thị Huệ (SN 2002).

Theo điều tra, tối ngày 9/2, Cang đi làm về nhà ở tổ 3, ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất thì không thấy vợ đâu, cơm tối chưa nấu nên bực tức đi tìm. Khi đi Cang cầm theo một con dao Thái Lan.

Tới nhà người thân gần đó thì thấy chị Huệ đang cho con (18 tháng tuổi) ăn thì chạy vào hỏi chị Huệ sao không ở nhà nấu cơm. Chị Huệ trả lời nhà hết gạo, sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Cang dùng dao đâm vợ ngã lăn xuống nền nhà. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Huệ tử vong do mất máu nhiều, vết thương nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng đâm chết vợ trong bữa cơm tối ở Hà Nội