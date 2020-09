Nghi mâu thuẫn tiền bạc, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu và cắt tay tự tử

Theo nguồn tin từ Dân Trí , Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu, cắt tay tự tử.





Cụ thể, khoảng 6h30 ngày 14/9, chị D. (SN 1999) cùng em là Q. (SN 2007) về nhà mẹ ruột là Mai Thị Thúy C. (SN 1979, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời nên tự mở cửa (cửa khóa bằng mật khẩu) để đi vào.





Khi di chuyển đến phòng ngủ của chị D. thì bàng hoàng phát hiện Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, là chồng sau của chị C.) nằm đè trên người chị C. ở trên giường. Tay trái của Tuấn bị thương, chảy nhiều máu, còn chị C, đã tử vong. Ngoài ra, trong phòng nồng nặc mùi thuốc sâu.





Ít phút sau Công an xã Tân Phú nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường. Công an phối hợp với một số người dân đưa Tuấn đi cấp cứu.





Cơ quan điều tra tổ chức lấy lời khai người thân và hàng xóm thì được biết, thời gian gần đây Tuấn và chị C. xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khoi án mạng xảy ra có nghe thấy Tuấn và chị C. cãi cọ.

Hiện trường vụ án mạng





Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng , có thể Tuấn đã sát hại chị C. sau đó tự cắt tay và uống thuốc trừ sâu để tự tử. Tuy nhiên, do đang điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng.





Trước đó tại Cao Bằng cũng xảy ra một vụ án tương tự, chồng giết vợ vì mâu thuẫn tiền bạc rồi bỏ vào rừng tự sát.





Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trên địa bàn thôn Nà Cát ( xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng tử vong. Nạn nhân là chị Triệu Thị Đ. (SN 1992, trú tại xóm Nà Cát, xã Đức Thông) và nghi phạm được xác định là Triệu Văn Trình (SN 1983, chồng của nạn nhân).





Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Trình xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Trình dùng dao sát hại vợ. Gây án xong, Trình nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.





Phát hiến sự việc, người dân nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cao Bằng cùng Công an huyện Đức Thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức truy bắt nghi phạm gây án.





Đến sáng 21/7, cơ quan Công an đã phát hiện thi thể Trình cách hiện trường khoảng 1,5km.

