Xôn xao nghi vấn chồng 'ngáo đá' lợi dụng lúc vợ đang tắm đem con 4 ngày tuổi đi vứt

Sáng 22/8, cộng đồng mạng và người dân TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xôn xao về thông tin một vụ chồng vứt bỏ con ruột khiến nhiều người bức xúc.

Theo Báo Giao thông, lãnh đạo phường Cẩm Thuỷ xác nhận vào thời điểm trên, chị H., ở tổ 4, khu Hai Giếng có việc ra khỏi nhà thì bất ngờ thấy một cháu bé sơ sinh nằm ở ngay cổng. Chị H. đã đưa cháu bé về nhà chăm sóc, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương.

Hình ảnh cháu bé trên fanpage Cẩm Phả



Lập tức cơ quan chức năng điều tra xác minh danh tính cháu bé đồng thời đã lập biên bản và tạm giao cháu bé cho gia đình chị H. chăm sóc.



Theo thông tin mới nhất, đến sáng 22/8, một cô gái trẻ năm 1998 trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả đã đến trụ sở chính quyền địa phương nhận là mẹ của cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà chị H. đêm trước đó.

Người này cho biết, chị mới sinh con gái hôm 19/8. Tối hôm xảy ra sự việc, trong khi chị đang đi tắm thì do người chồng " ngáo đá " đã bế đứa con đi mất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả xác minh danh tính bố mẹ ruột cháu bé và làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 18/8, tại số nhà 45 Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ), Gia Lâm, Hà Nội người dân phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe hở giữa hai ngôi nhà. Ngay lập tức người dân trình báo chính quyền địa phương đồng thời kêu gọi mọi người giúp sức phá tường để cứu cháu bé.



Rất may các lực lượng chức năng thị trấn Trâu Quỳ và huyện Gia Lâm cùng với nhiều người dân xung quanh đã kịp thời giải cứu cháu bé sơ sinh.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã điều tra, mẹ cháu bé là nữ sinh tên N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên học năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nữ sinh mang thai ngoài muốn nên sau khi sinh con đã nghĩ quẩn vứt xuống khe tường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bé sơ sinh bị vứt xuống khe tường hẹp ở Gia Lâm, Hà Nội