Cãi vã trong cơn say, chồng rút dao đâm chết vợ đang mang thai 6 tháng

Theo Thanh niên, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Chí Toàn (29 tuổi), trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Toàn và vợ là chị Ka Grểu (24 tuổi, trú cùng thôn) kết hôn rồi sinh sống cùng nhau từ năm 2016. Cả hai có với nhau hai đứa con và hiện chị đang mang thai đứa con thứ 3 được 6 tháng.



Đầu tháng 9/2020, do mâu thuẫn Đầu tháng 9/2020, do mâu thuẫn vợ chồng , Ka Grểu bỏ về nhà chị gái là Ka Grết tại xã Đắk Som sinh sống.

Đối tượng Vũ Chí Toàn tại cơ quan Công an



Theo Báo Dân sinh, ngày 5/9, Toàn uống rượu say rồi đến nhà chị gái của vợ, yêu cầu vợ về nhưng Ka Grểu không đồng ý. Tại đây giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau.



Trong cơn say mất bình tĩnh, Toàn dùng dao đâm hai nhát vào người Ka Grểu. Phát hiện sự việc chị gái của vợ cùng anh K’Mil (người hàng xóm) chạy tới can ngăn cũng bị Toàn đâm bị thương.



Ngôi nhà xảy ra án mạng

Chị Ka Grểu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đã tử vong ngay sau đó. Xót xa hơn khi nạn nhân đang mang đứa con trong bụng.



Nhận được tin báo, Công an xã Đắk Som, Công an huyện Đắk G’long lập tức có mặt tại hiện trường bắt giữ Toàn, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, ngày 4/9, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Sơn (SN 1973, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Giết người.



Nạn nhân là chị Lê Thị B. (SN 1977) vợ của Sơn. Qua xác minh Sơn có tính hay ghen, thường nghi ngờ chị B. có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đàn khác. Dù vợ đã khẳng định không có chuyện yêu đương trai gái nhưng Sơn vẫn không tin nên gia đình nhiều lúc rất căng thẳng. Sơn thường xuyên rình xem điện thoại của vợ.



Đỉnh điểm tối 29/8, Sơn đi nhậu về nhìn thấy chị B. đang nằm trên giường bấm chơi điện thoại bèn nghĩ là đang nhắn tin với trai lạ. Thấy vậy, Sơn nổi máu cuồng ghen lao nhanh xuống bếp rút con dao rồi chạy lên phòng ngủ chém liên tiếp nhiều nhát vào tay và đầu người vợ.



Bị chém bất ngờ nhưng may mắn chị B. chạy ra ngoài kêu cứu. Theo các bác sĩ điều trị, chị B. bị chồng chém 15 nhát ở vùng đầu, mình.



Còn Sơn gây án xong đã trốn khỏi hiện trường nhưng một ngày sau đã tự ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Your browser does not support HTML5 video. Đâm vợ tử vong ngay trong bữa cơm tối

Xem thêm: Kinh hoàng chồng trút 15 nhát dao vào người vợ vì nghi nằm giường bấm điện thoại nhắn tin cho trai

Theo Hà Ly/SKCĐ