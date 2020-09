Chồng trút mưa dao lên người vợ vì ghen rồi về nhà cố thủ uống thuốc diệt chuột để tự tử

Công an huyện Yên Dũng cho biết, sáng 8/9, đối tượng Nguyễn Văn Nhương (SN 1978, trú tại thôn Gáo, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ) tìm đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện với chị Nguyễn Thị H. (SN 1981) do liên quan ghen tuông, mâu thuẫn vợ chồng.





Tại nhà bố mẹ vợ, Nhượng và chị H. to tiếng với nhau. Trong lúc tức giận, Nhương rút dao đâm vào cánh tay phải chị H.. Bị đâm bất ngờ, chị H. vội vàng bỏ chạy sang nhà hàng xóm để lánh lạn.





Thấy vợ bỏ chạy, Nhương nhanh chóng đuổi theo. Khi bắt kịp vợ thì trút nhiều nhát dao oan nghiệt khiến nạn nhân gục tại chỗ.





Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an địa phương.





Về phần Nhương, sau khi truy sát vợ đã bỏ về nhà, vào phòng ngủ khóa trái cửa. Tại đây, Nhương lôi chai thuốc diệt chuột ra uống với mục đích tự sát.

Nhận được tin báo oán của quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra. Đồng thời phá cửa phòng ngủ đưa Nhường đi cấp cứu.





Tuy đã được các bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng do ngộ độ nặng nên Nhương đã tử vong vào chiều tối cùng ngày. Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể về cho gia đình an táng.





Còn chị H., sau khi được sơ cứu tại bệnh viện huyện Yên Dũng thì được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Bắc Giang dể điều trị. Hiện chị H. đã qua cơn nguy kịch.





Liên quan đến các vụ án mạng do ghen tuông, trước đó vào tháng 6/2020, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thụ lý vụ chồng truy sát cả nhà vợ rồi treo cổ tự tử do ghen tuông.





Cụ thể, ngày 25/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ truy sát xảy ra tại xã Chí Đám và xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm một người tử vong, hai người bị thương nặng.





Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h5 ngày 24/6, do ghen tuông Nguyễn Văn Hậu (SN 1981 trú tại khu Tây Mỗ 3, xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng) đã mang theo hung khí, gây thương tích nghiêm trọng cho 3 người, trong đó một người tử vong





Các nạn nhân trong vụ án là bố vợ Hậu là ông Trần Văn Cúc (SN 1959, trú tại khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng); vợ Hậu là chị Trần Thị Huệ (SN 1983) và em vợ của Hậu là chị Trần Thị Lệ (SN 1990, trú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).





Nhận được tin báo vụ án mạng, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Trong quá trình điều tra phát hiện Hậu treo cổ tự tử tại đồi keo nhà ông Bùi Đình Tiến (ở khu Tây Mỗ 3, xã Phúc Lâm, huyện Đoan Hùng).





Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do ghen tuông vì cho rằng Huệ đi làm xa có quan hệ trai gái nên giữa Hậu và Huệ đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng Hậu chọn cách truy sát cả nhà vợ để trả thù.

