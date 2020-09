Kinh hoàng chủ đại lý bị 5 người chém gục vì không chịu đổi vé số trúng thưởng

Cụ thể, tối cùng ngày, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đến tiệm vé số trên địa bàn phường Lái Thiêu để đổi một tờ vé số trúng thưởng. Thế nhưng chủ tiệm nghi ngờ đó là tờ vé số giả nên không đổi cho người phụ nữ trên dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Tiệm vé số nơi xảy ra vụ chém người

Trong lúc tức giận, người phụ nữ rút điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có 5 thanh niên gương mặt dữ dằn kéo đến tiệm vé số cầm theo hung khí. Những người này lao vào chém chủ tiệm và nhân viên khiến 2 người không kịp trở tay.

Hậu quả, cả hai người trong tiệm bị chém thương nặng và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an TP Thuận An.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khoanh vùng nghi phạm. Đồng thời tục trực tại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho nạn nhân cũng như lấy lời khai ban đầu.