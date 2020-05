Chủ nợ dẫn người đến đào mộ, đốt hài cốt mẹ vợ vì con rể vay 300 triệu không trả lãi

Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang ) cho biết, đơn vị đang phối hợp VKSND cùng cấp tham gia kiểm sát khám nghiện hiện trường vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt tại xã Hậu Thành. Đây là hành vi đòi nợ lạ đời nhất từ trước đến nay gây phẫn nộ dư luận.

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có vay của ông Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) 300 triệu đồng với lãi xuất 18 triệu đồng/tháng.

Cùng thời điểm vay mượn, ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tọa lạc tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho ông Quýnh.

Trong quá trình vay mượn, ông Kiệm đều đặn đóng lãi hàng tháng cho ông Quýnh. Nhưng đến tháng 2/2020 thì dừng đóng vì không có khả năng xoay tiền nữa. Sau đó, ông Quýnh đã nhiều lần đến đòi nhưng ông Kiệm không có khả năng trả nên nhiều lần khất lần.

Bực tức trước sự việc trên, ngày 12/5, ông Quýnh dẫn một số người đến thừa đất số 813 của ông Kiệm đào mộ phần của bà Trần Thị Hằng (mẹ vợ ông Kiệm) lên và đốt hài cốt của người quá cố.

Ảnh minh họa

Sự việc sau đó được gia đình ông Kiệm trình báo đến Công an. Cơ quan điều tra huyện Cái Bè đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, điều tra. Bước đầu đã lấy lời khai của các bên liên quan. Công an huyện Cái Bè đang củng bố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của Pháp luật

Liên quan đến việc xâm hại mồ mả người đã khuất, trước đó, tại Lâm Đồng, bí thư xã Đỗ Văn Minh (xã Liên Hà, huyện Lâm Hà) nợ nần, nảy sinh kế hoạch đào mộ trộm xác thế thân. Theo đó, ông Minh nợ số tiền đến 10 tỷ đồng, do không có tiền trả nên nghĩ ra kế “ve sầu thoát xác”.

Tuy nhiên, những hành vi tội ác của đối tượng này đã bị phát hiện sau vài ngàu khi Công an vào cuộc điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra hành vi xâm phạm mồ mả, Giết người của đối tượng này.

Your browser does not support HTML5 video.

2 kẻ giết bạn gái rồi thay nhau hiếp, đốt xác phi tang