Kinh hoàng phát hiện chủ quán ăn bị sát hại tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương

Tin tức mới nhất ngày 27/9, Saostar dẫn lại thông tin từ lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Nơi xảy ra vụ việc



Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 22h đêm 25/9, người thân và một số người dân ở xã Liên Phương, TP.Hưng Yên bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 22h đêm 25/9, người thân và một số người dân ở xã Liên Phương, TP.Hưng Yên bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người.



Ngay lập tức, người dân đã vội vã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, phòng PC02 đã phối hợp với Công an TP. Hưng Yên cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.



Theo Lao Động, một số người dân địa phương cho biết nạn nhân là ông chủ một quán ăn có địa chỉ tại đường Lê Lai, TP. Theo Lao Động, một số người dân địa phương cho biết nạn nhân là ông chủ một quán ăn có địa chỉ tại đường Lê Lai, TP. Hưng Yên

Ảnh minh họa



Hiện tại, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ và tiến hành truy bắt hung thủ.



