Kinh hoàng phát hiện chủ quán cà phê treo cổ trong nhà, bên cạnh là chai rượu và lá thư tuyệt mệnh

Tin tức mới nhất ngày 23/8, tờ Công an TP.HCM dẫn lại thông tin từ Công an quận Thủ Đức ( TP. HCM ) tối cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chủ quán cà phê trên địa bàn tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường vụ việc.



Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 23/8 tại một quán cà phê cuối đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cô của nạn nhân (ngoài 60 tuổi) phát hiện cháu đang Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 23/8 tại một quán cà phê cuối đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, cô của nạn nhân (ngoài 60 tuổi) phát hiện cháu đang treo cổ trên loa phông nên đã kêu gọi mọi người tới ứng cứu.



Ngay khi nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh đã chạy vào kiểm tra nhưng phát hiện nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Ngọc P (36 tuổi, quê Bình Định) - chủ quán cà phê trên.



Ngay khi nhận được tin báo, công an phường Hiệp Bình Chánh và công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc.

Vụ việc thu hút nhiều người dân xung quanh đến xem.



Tại hiện trường, công an phát hiện một chai rượu đã uống hết và lá thư kể lại nhiều chuyện buồn trong cuộc sống của nạn nhân.



Qua tìm hiểu được biết, căn nhà anh P. cùng vợ và con gái nhỏ 5 tuổi là do người cô ruột đứng tên. Người cô cũng sống ở đây và cùng mở quán cà phê.



Mấy hôm trước, vợ anh P. đã về Bình Định, còn anh và cô ruột thường xuyên xảy ra xích mích trong thời gian dài. Khi anh P. treo cổ tự tử, người cô và con gái 5 tuổi đều ở trong nhà nhưng không ai hay biết.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ