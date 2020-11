Bàng hoàng phát hiện chủ tịch xã ở Hải Phòng tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Báo Giao Thông đưa tin, sáng 21/11, Công an TP Hải Phòng đã lên tiếng xác nhận, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên mới xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Cao Văn C. ((SN 1973, trú tại thôn 7 xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h15 ngày 20/11, ông C. được người nhà phát hiện treo cổ tại nhà riêng, đến khi kiểm tra thì người này đã tử vong. Ngay lập tức, gia đình đã báo tin tới chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua tìm hiểu được biết, ông Cao văn C. hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn của huyện Thủy Nguyên. Hồi tháng 6/2020, ông C. được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã An Sơn.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Báo Người Lao Động , ông C. được đánh giá là một người rất nhiệt tình và năng nổ trong công việc.Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ