Luật sư Diệp Năng Bình: Vụ tro cốt chất đống lộn xộn ở chùa Kỳ Quang 2 có thể khởi tố điều tra

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) trả lời báo Giao thông cho rằng, hành vi chất tro cốt một xó, để do ảnh bung khỏi hũ tro cốt rơi vương vãi dưới nền nhà của chùa Kỳ Quang 2 có dấu hiệu vi phạm điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. "Vụ việc này hoàn toàn có thể khởi tố vụ án để điều tra", luật sư Diệp Năng Bình nói.

Luật sư Bình nói thêm, cho dù bình đựng hài cốt của cá nhân không thuộc nội hàm của khái niệm mồ mả nhưng hỏa táng và đựng tro cốt của người thân trong bình, cũng giống mai táng, là một cách thức thể hiện niềm tin nội tâm của người còn sống đối với người đã khuất.

Tro cốt trong chùa

Dù là xâm phạm mồ mả theo đúng nghĩa của nó, hay chỉ là một chiếc bình đựng tro hài cốt đều đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm, quyền nhân thân vĩnh viễn gắn với nơi an nghỉ cuối cùng của người chết cũng như nhân thân của gia đình , dòng tộc của họ.

Luật sư Bình cũng cho biết, hành vi xâm phạm mồ mả là hành vi xâm phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của cá nhân người chết. Do đó, dù với bất kỳ mục đích gì mà xâm phạm trực tiếp đến xác, hài cốt, tro hài cốt của người chết, xâm phạm đến sự nguyên dạng của xác, hài cốt, tro cốt hoặc làm hao hụt tro cốt, tro hài cốt đã mai táng thì đó là hành vi xâm phạm mồ mả.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng cho rằng, Pháp luật hiện hành không chỉ bảo vệ tính mạng con người mà còn bảo vệ tính nguyên vẹn của thi thể, bảo vệ mồ mả, hài cốt của con người sau khi chết. Do đó, hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt là hành vi xâm phạm trật tự công cộng và phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với người đã khuất.

Người dân vẫn đang tập trung đông tại chùa Kỳ Quang 2 để làm rõ sự việc

Luật sư Cường cho rằng, vụ việc ở chùa Kỳ Quang 2, cơ quan chức năng có thể vào cuộc điều tra xác minh làm rõ tro cốt mà nhà chùa đã vứt bỏ có được xác định là "hài cốt" không? Hành vi vứt bỏ có cố ý xâm phạm đến “hài cốt” của người đã chết hay không? Nội dung bỏ tro cốt, đốt di ảnh này có trong thỏa thuận về gửi giữ, thờ cúng giữa nhà chùa với gia đình người gửi tro cốt hay không? Từ đó làm cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

UBND phường Gò Vấp cũng phối hợp với cơ quan chức năng, đại diện người dân và thầy Thích Thiện Chiếu tiếp mở phong hỏa, xuống hầm để kiểm tra số tro cốt. Sau đó niêm phong, giữ nguyên hiện trường để tiếp tục giải quyết tránh mất mát số lượng hũ cốt để việc giám định ADN được chính xác nhất.

Người thân đề nghị thủy táng tro cốt những người quá cố bị mất biển tên