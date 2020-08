Clip chủ quán Nhắng Nướng Bắc Ninh bắt khách quỳ, chửi bới vì lên mạng bóc phốt `đĩa lòng có sán`

Sáng nay (19/8), nhiều group, fanpage trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip ghi cảnh một cô gái quỳ dưới sàn nhà và bị một người đàn ông chỉ trích, chửi bới thậm tệ.

Theo tài khoản Phí Nam thể hiện thái độ phẫn nộ khi chia sẻ thông tin vụ việc trong nhóm Trùm Trà Đá. Tài khoản Phí Nam viết: "Khách đi ăn không ngon có quyền khen chê mà ông chủ nhà hàng này xử lý kiểu giang hồ, xã hội đen. Đâu phải bố mẹ người ta hay ăn trộm cắp phạm pháp gì mà bắt người ta quỳ lạy... xem mà ớn luôn mọi người ạ... Chủ nhà hàng bắt nạt người thấy tội...".

Tài khoản Phí Nam cũng cho biết, hình ảnh, clip đó được lượm nhặt trên mạng xã hội. Song vụ việc này đúng là có thật và xảy ra tại Bắc Ninh

Theo nội dung đoạn clip được tài khoản Phí Nam chia sẻ thì nguyên nhân vụ việc là do cô gái mặc váy hồng hoa nhí đi ăn và thấy giun sán trong đĩa lòng nên đã đăng một bài viết trên facebook cá nhân.

Theo đoạn clip, cô gái quỳ xuống dưới sàn quán ăn còn một người đàn ông ngồi trên ghế lớn tiếng quát: "Clip chủ quán Nhắng Nướng Bắc Ninh bắt khách quỳ lạy, chửi bới vì bốc phốt "đĩa lòng có sán. Thằng nào xúi mày làm hại tao chứ sao lại làm hại tao? Tao có làm gì hại mày đâu mà đi hất bát cơm của tao? Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…".

Trong khi đó, cô gái chỉ biết khóc lóc, gương mặt thể hiện rõ sự sợ hãi. Theo một nguồn tin khác, sau khi bị chủ quán bắt quỳ lạy, cô gái về phải đăng một dòng trạng thái khác nói rằng "mình bị xúi giục nên đăng bài nói xấu quán".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội , rất nhiều cư dân mạng thể hiện thái độ bức xúc, lên án hành vi của người chủ quán.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, sự việc xảy ra tại quán Nhắng Nướng H.T., có địa chỉ tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin vụ việc đăng tải trên mạng xã hội. Đơn vị đã vào cuộc xác minh làm rõ.

