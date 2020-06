Nhân viên nhà nghỉ kinh hãi phát hiện cô gái tử vong với vết thương trên cổ, nghi bị giết

Sáng 26/6, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy bắt nghi can giết người phụ nữ trong nhà nghỉ ở phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa).