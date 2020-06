Cô gái rơi từ tầng cao chung cư Đại Thanh xuống đất đúng chỗ cách đây hơn 1 tháng có người tự tử

Ngay lập tức bảo vệ chung cư có mặt bảo vệ hiện trường và trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân.

Theo người dân ở khu chung cư này, nạn nhân là một cô gái trẻ, rơi từ tầng 32 của tòa nhà xuống nhất. Thời điểm phát hiện sự việc vẫn chưa thấy người thân có mặt. Cái chết của nạn nhân vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ việc

Được biết, vị trí cô gái trẻ rơi xuống cách đây 1 tháng cũng có người tự tử. Cụ thể, khoảng 7h15’ ngày 4/5, người dân tại CT10B khu đô thị Đại Thanh nghe thấy tiếng động mạnh phát ra phía trước sảnh tòa nhà liền chạy tới kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động. Sự việc lập tức được trình báo lên Công an.

Bảo vệ tòa nhà cho biết, nam thanh niên khoảng 20 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tòa nhà thì phát hiện tại ban công tầng 32 của tòa nhà CT10B có 1 chiếc điện thoại.

Hai sự việc xảy ra tại cùng một vị trí khiến người dân sống ở khu chung cư này không khỏi bàng hoàng, khiếp sợ. Hiện nhiều người dân túm năm tụm ba bàn luận về sự việc này.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Nội: Nghi mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đâm chết 2 cô gái rồi nhảy lầu tự tử