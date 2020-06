Người dân phát hiện cô gái tử vong trong nhà trọ vừa thuê được vài giờ ở Long An

Sáng 26/6, Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An ) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định rõ nguyên nhân tử vong của cô gái chết bất thường trong nhà trọ.