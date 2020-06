Cô gái xinh đẹp nhảy xuống đầm Thị Nại tự tử sau 1 tháng kết hôn, nghi do trầm cảm

Theo nguồn tin của Báo Lao động, khoảng 14h ngày 29/6, người dân di chuyển qua cầu Nhơn Hội thì thấy có một chiếc xe máy dựng trên cầu, không thấy chủ nhân. Một số người tò mò đã dừng lại, đi lại gần mép cầu nhìn xuống đầm Thị Nại thì phát hiện thi thể một cô gái nổi lềnh bềnh.

Nghi ngờ cô gái này nhảy sông tự tử nên người dân nhanh chóng báo lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Định. Ít phút sau lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, huy động ca nô di chuyển ra giữa đầm trục vớt nạn nhân vào bờ.

Thi thể cô gái trẻ xinh đẹp trôi lập lờ trên mặt sông được người dân phát hiện

Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 29/6 thì trục vớt được thi thể cô gái lên bờ. Nạn nhân được xác định là chị N.N. (22 tuổi; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị đuối nước tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng thông báo sự việc đến cho gia đình nạn nhân. Một người thân trong nhà cho cho biết, N. là cô gái xinh đẹp, mới kết hôn ngày 21/5. Nhưng sau khi lấy chồng N. có biểu hiện của bệnh Trầm cảm song không rõ nguyên nhân là gì.

Ngay sau khi trục với được thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân. Tiếp đó bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương, đồng thời tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó tại Thái Bình cũng xảy ra vụ việc, một cô giáo nhảy sông tự tử nghi do trầm cảm. Cụ thể, chiều ngày 8/1/2020, đại diện UBND xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xác nhận: Khoảng 13h20 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên nhảy sông tự tử nghi do trầm cảm.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực cầu Nam Hà bắc qua sông Biên Hòa có nhìn thấy một người phụ nữ đi quanh quẩn ở bờ sông, sau đó bất ngờ nhảy sông tự tử.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan sở tại. Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Thị D. (55 tuổi), là giáo viên, trú tại thôn Đông Hào, xã Nam Hà. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí cầu Nam Hà khoảng 200 mét.

Cũng theo người thân nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, thời gian gần đây cô giáo D. có biểu hiện của bệnh trầm cảm...

Theo Nga Đỗ/SKCĐ