Phẫn nộ cảnh nghịch tử truy sát, bổ bồ cào vào vai bố đẻ vì… tới giờ cơm mà chưa có cơm ăn

Theo thông tin từ Zing , chiều tối ngày 20/6, ông V.L.C. (52 tuổi) và con trai cùng trú tại xóm Cổ Dạ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên ) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông C. chưa nấu cơm ăn.

Trong lúc tức giận, Vũ Lệnh Mạnh đã cầm bờ cào rượt đuổi bố đẻ. Thấy con trai hung hăng, ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng Mạnh không buông tha, tiếp tục đuổi. Cuối cùng, hắn bổ mạnh một nhát vào vai khiến lưỡi bồ cào găm vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông C. bị con trai bổ bồ cào vào vai

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng đưa ông C. lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tiến hành phẫu thuật. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an xã Bảo Lý vào cuộc điều tra và cho biết, Mạnh được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Trước đây, Mạnh từng vượt biên trái phép sang Trung Quốc để làm ăn nhưng bị bắt, trả về Việt Nam. Về nước, Mạnh về Thái Nguyên sinh sống, hiện đang làm ở một xưởng mộc trên địa bàn xã.

Sauk hi sự việc xảy ra, Mạnh bị triệu tập lên Công an huyện Phú Bình để lấy lời khai. Sauk hi ông C. phục hồi, Công an huyện đã đến làm việc, lấy lời khai của ông C. để có hướng giải quyết tiếp theo.

Về tình hình sức khỏe ông C, sáng 21/6, ông C. đã tỉnh lại và đang trong quá trình hội phục sau phẫu thuật.

Khu vực xảy ra vụ việc

Trước đó, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cũng thụ lý một vụ con sát hại cha ruột. Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 21/5, ông Phan Văn Chí (73 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) đi nhậu về. Khi về đến sân nhà, ông Chí chửi mắng vợ con.

Bực tức vì cha liên tục mắng chửi, người con trai 35 tuổi là Phan Thanh Nhân từ tỏng nhà bước ra dùng dao và bánh xe máy tháo rời tấn công vào người ông Chí khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nhân gọi điện đến Công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra, thu giữ hung khí gây án gồm một con dao cùng một bánh xe ô tô.

Theo Nga Đô/SKCĐ