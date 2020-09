Gã 9x chém bố vợ tử vong tại chỗ vì vài lời trách mắng

Theo Vietnamnet , sáng 26/9 TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang) về tội giết người. Phiên tòa kết thúc vào trưa cùng ngày, bị cáo Tuấn bị tuyên án tử hình.



Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Nguyễn Thị Linh (SN 1998, trú huyện Hòa Vang) đã bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để ở.

Sau nhiều lần thuyết phục vợ quay về không được, đến khoảng 13h40 ngày 12/6, Tuấn gọi điện nhờ ông Can khuyên chị Linh về nhà thì bị bố vợ chửi bới. Quá tức giận, Tuấn lấy 2 con dao rồi tới nhà chị ruột của Linh (sát nhà ông Can) để đe dọa Linh quay về.



Đến nơi, Tuấn để xe ở ngoài rồi đi vào tìm chị Linh nhưng không thấy ai. Lúc này, Tuấn nghe tiếng động trong nhà tắm nên đi vào xem xét thì trông thấy ông Can.



Lúc này ông Can đang tắm, đứng dội nước quay lưng ra ngoài. Ấm ức vì những lời chửi mắng lúc trước, Tuấn cầm dao bầu đâm 1 nhát vào lưng bố vợ. Chưa dừng lại ở đó, 9x tiếp tục cầm bao bản to chém vào đầu ông Can, chém liên tiếp đến khi nạn nhân Lúc này ông Can đang tắm, đứng dội nước quay lưng ra ngoài. Ấm ức vì những lời chửi mắng lúc trước, Tuấn cầm dao bầu đâm 1 nhát vào lưng bố vợ. Chưa dừng lại ở đó, 9x tiếp tục cầm bao bản to chém vào đầu ông Can, chém liên tiếp đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tuấn chạy xe máy về nhà. Đến khoảng 15h10 cùng ngày, đối tượng đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Tại tòa, bị cáo Tuấn cho rằng mình mang theo dao là để dọa vợ về sống chung. Tuy nhiên khi thấy ông Can đã không kìm chế được cơn giận mà ra tay sát hại. Do đó, HĐXX nhận định hành vi của Tuấn rất tàn bạo, tước đi mạng sống của bố vợ nên đã tuyên án tử hình.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ