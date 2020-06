Vụ con rể đâm chết bố vợ ở Đà Nẵng: Phẫn nộ lời khai lạnh lùng của nghi phạm

Do mâu thuẫn chuyện gia đình, vợ dỗi bỏ về nhà đẻ nên Tuấn tìm đến tận nhà bố vợ để gặp vợ. Thấy hai con mâu thuẫn, bố vợ đứng ra khuyên can, bực mình, Tuấn rút dao đất chết bố vợ.

Chiều ngày 12/6, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng, tỉnh Đà Nẵng ) nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện. Theo thông tin ban đầu, đây là vụ con rể đâm chết bố vợ.

Cơ quan điều tra vào cuộc làm việc, xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Văn Can (SN 1968), trú Dương Lâm 2, Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đối tượng gây án là Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn nên cô vợ giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ (nhà ông Can). Vì tức giận chuyện này nên Tuấn đã đến tận nhà bố mẹ vợ để tìm vợ. Tại đây, Tuấn và vợ tiếp tục xảy ra xích mích cãi nhau.

Thấy hai con như vậy, ông Can liền đứng ra can ngăn. Đúng lúc bực bội lại bị bố vợ chen vào nên Tuấn nổi máu côn đồ, rút dao đâm bố vợ từ phía sau lưng, vết đâm thấu phổi khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bị đâm một nhát chí mạng, ông Can gục xuống và tử vong sau đó ít phút. Phát hiện bố vợ đã tử vong, Tuấn sợ hãi đi thẳng đến Công an đầu thú. Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an huyện Hòa Vang vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra Tuấn khai, do trước đó có mâu thuẫn với vợ nên vợ bỏ nhà bố mẹ đẻ. Tuấn đã gọi điện đến yêu cầu vợ trở về nhà nhưng không được. Vì bực mình nên đến nhà bố vợ giải quyết.

Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Đồng thời tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án.

Cách đây vài hôm tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ việc, con rể đâm tử vong mẹ vợ vì mâu thuẫn tiền bạc

Theo Nga Đỗ/SKCĐ