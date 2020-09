Con rể quý dùng dao bấm đâm chết bạn chơi bạc vì... dám `hỗn` với bố vợ

Sáng 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ anh Huỳnh Thanh Tú (SN 1992, ngụ tại phường An Hòa, TP Biên Hòa) bị đâm chết do mâu thuẫn.