Chân dung con rể say xỉn mò đến nhà đâm chết bố vợ và vợ vì bỗng nhớ lại mâu thuẫn cũ

Ngày 30/6, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ngụ tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người.

Hai nạn nhân xấu số trong vụ án gây rúng động làng quê này là chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi; vợ Thanh) và ông Thạch Sul (bố đẻ chị Phia.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/6, Thanh đi từ Long An về Trà Vinh vì có công chuyện cần giải quyết. Tại đây, Thanh có uống rượu cùng một số người quen. Sau khi men rượu đã ngấm vào người, Thanh bỗ nhớ đến mâu thuẫn trước đó giữa bản thân với gia đình nhà vợ nên nảy sinh bực tức, thù hận.

Đến tối cùng ngày, Thanh hùng hổ cầm hung khí đến nhà vợ thì nhìn thấy chị Thạch Thị Sa Phia ở trong nhà nên đã chạy đến vung dao đâm nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng động, ông Thạch Sul (bố chị Phia) tỉnh giấc, đi ra nhà ngoài xem có chuyện gì thì thấy Thanh bỏ chạy. Ông Sul liền đuổi theo khoảng 20 mét thì bị Thanh quay lại đâm chết tại chỗ.

Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà Thanh gây tội ác không thể dung thứ

Cùng lúc, bà Thạch Thị Sa Mai (mẹ chị Phia) phát hiện sự việc. Trong lúc quẫn trí, Thanh định đâm chết bà Mai nhưng rất may bà đã bỏ chạy được. Gây án án xong, Thanh vứt hung khí lại hiện trường rời bỏ trốn.

Ít phút sau, người dân phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trình báo Công an huyện Tiểu Cần và kiểm tra xem còn nạn nhân nào sống sót không nhưng do bị dâm quá nặng nên các nạn nhân đã tử vong.

Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đại tá Phan Thanh Quân – Phó Giám đốc Công an tỉnh – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và truy bắt tội phạm.

Đến sáng ngày 30/6, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ được đối tượng Thanh khi đang lẩn trốn trong một nhà người quen ở Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Công an tỉnh cũng đang tổ chức lấy lời khai nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Your browser does not support HTML5 video.

Clip con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ ở Tân Yên, Bắc Giang