Chân dung gã con rể dùng búa đinh đánh bố vợ suýt chết vì mâu thuẫn chuyện đặt tên con

Công an xã Trung Chính (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Lê Đức Hoàng (SN 1988, ngụ tại địa phương). Hoàng là đối tượng mang lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Lê Văn Bộ (bố vợ Hoàng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 4/2019, Hoàng và ông Lê Văn Bộ (SN 1969, ngụ tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyenejd dặt tên con. Trong lúc nóng giận, Hoàng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ và vai bố vợ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Về phần Hoàng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh miền Nam. Tiếp nhận vụ án, Công an huyện Nông Cống đã tống đạt lệnh truy nã đối tượng này.

Lê Đức Hoàng tại cơ quan điều tra

Đến chiều ngày 23/6/2020, sau khi nắm bắt được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc Hoàng quay trở lại địa phương, Công an xã Trung Chính đã lập kế hoạch vây bắt Hoàng. Sau khi bị bắt giữ, Hoàng được giao cho Công an huyện Nông Cống thụ lý theo quy định của Pháp luật . Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra , làm rõ.

Hồi tháng 6/2020 tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ con rể đâm bố vợ nguy kịch. Cụ thể, Hoàng Văn Hùng (25 tuổi, trú tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) và vợ xảy ra cãi vã. Không thể chịu đựng được, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.



Đến ngày 15/6/2020, Hùng đến đón vợ nhưng bị bố vợ là ông Nguyễn Văn Tính (47 tuổi, ở xã Hưng Lộc) ngăn cản. Tức giận, Hùng nuôi ý định trả thù bố vợ.

Khoảng 3h ngày 16/6, Hùng mang theo một con dao rồi lẻn vào nhà bố vợ. Lúc này, ông Tính đang ngủ nên không hay biết gì. Thấy bố vợ ngủ say. Hùng dùng dao đâm nạn nhân.

Bị đâm bất ngờ ông Tính tỉnh dậy, ra sức chống cự. Hậu quả cả hai người cùng bị thương. Ít phút sau người thân phát hiện sự việc đã nhạnh chóng đưa cả hai đi cấp cứu và trình báo Công an địa phương. Hiện vụ việc cũng đang được điều tra, làm rõ.

