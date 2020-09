Truy bắt nghi phạm cầm dao truy sát cả nhà vợ cũ khiến 3 người thương vong ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ con rể truy sát cả nhà bố mẹ vợ cũ khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Đồng thời đang tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 28/9, bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) đang ở trong nhà cùng 2 người con gái là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) thì một người đàn ông cầm dao xông vào nhà truy sát.

Đối tượng này đâm 3 người trong nhà trọng thương rồi rời khỏi hiện trường. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang kiểm tra và đưa cả 3 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên chị Nhung đã tử vong ngay sau đó.





Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để xác định hướng bỏ trốn của hung thủ.





Liên quan đến tình hình các bệnh nhân, một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 14h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân cấp cứu nhưng sau đó có 1 người tử vong. Hai bệnh nhân còn lại có 1 người bị đâm thấu bụng và 1 người bị đâm thấu ngực trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan điều tra xác định, nghi phạm gây vụ án mạng này tên là Hải - con rể cũ của bà Vân. Thời điểm xảy ra vụ án, vợ cũ của Hải không có nhà.





Trước đó Công an Hà Giang cũng thụ lý một vụ án tương tự. Ngày 6/8, Công an bắt giữ Đặng Thế Vinh (SN 1985, trú phường Trần Phú, TP.Hà Giang) để điều tra về hành vi giết người.





Cụ thể, khoảng 19h40 tối 5/8, tại tổ 7, phường Minh Khai, TP Hà Giang xảy ra vụ giết người, bị hại là chị Đ.T.Th (SN 1985) và bố đẻ là ông Đ.V.T (SN 1960, cùng trú tại tổ 7, phường Minh Khai) bị đối tượng Đặng Thế Vinh (là chồng cũ của chị Th.) dùng dao nhọn, đâm nhiều nhát vào người.





Gây án xong, Vinh bỏ lại con dao nhọn và bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên chị Th. đã tử vong. Về phần ông T. vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.





