Nam thanh niên 20 tuổi bất ngờ đến Công an khai từng bỏ xác mẹ suốt 6 tháng ở bãi đất trống

Theo nguồn tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, chiều tối ngày 10/10, Công an TP Dĩ An ( Bình Dương ) tổ chức khai quật, tìm kiếm thi thể một người phụ nữ nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến khuya cùng ngày, Công an dừng việc tìm kiếm.





Công an TP Dĩ An cho biết, khuya 9/10, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi bất ngờ đến trụ sở Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An) trình báo, hồi tháng 4/2020, mẹ đẻ của anh ta bất ngờ sùi bọt mép tử vong tại phòng trọ.





Thấy mẹ chết, nam thanh niên không trình báo cơ quan chức năng mà lập tức mang thi thể mẹ ra bãi đất trống gần vòng xoay đường GS1 để bỏ. Sau khi bỏ thi thể mẹ ở đây, nam thanh niên về phòng trọ như không có chuyện gì xảy ra.





Từ lời tự thú của đối tượng này, Công an phường Đông Hòa đã trình báo lên Công an TP Dĩ An. Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đưa nam thanh niên xuống hiện trường nơi hắn bỏ xác mẹ. Đồng thời huy động máy xúc để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân





Theo nam thanh niên này dẫn đường, nơi hắn bỏ xác mẹ là một bãi đất trốn lầy lội, nhưng hiện giờ đã được xây dựng thành đường nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Công an đã điều 2 xe múc đến nhưng suốt 3 giờ tìm kiếm vẫn không thấy gì.





Đến khuya cùng ngày, cơ quan chức năng buộc phải dừng công tác tìm kiếm. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đang lấy lời khai nam thanh niên để tìm kiếm những manh mối mới.





Cách đây khoảng 8 năm tại tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ án, nghịch tử giết mẹ rồi chôn xác trong vườn. Hung thủ được xác định là Nguyễn Thế Triều (tự Niển, 30 tuổi, ngụ ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (70 tuổi).





Một nhân chứng cho biết, nạn nhân là người có tật ở chân nên cuộc sống khá khó khăn. Người phụ nữ này sống cùng con trai trong căn nhà tình thương. Nhưng đứa con trai đã hơn 30 tuổi vẫn lười biếng, ăn bám mẹ.





Cơ quan điều tra xác định, Triều giết bà Châu rồi chôn xác trong vườn nhà. Nhưng khi Công an vào cuộc điều tra thì Triều đã trốn khỏi hiện trường. Công an truy tìm gắt gao mới bắt giữ được hắn khi đang lẩn trốn ở một căn nhà hoang gần hiện trường.





Tại cơ quan điều tra, Triều cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giết mẹ. Triều khai, do mẹ thường la mắng vì hắn lười làm, hay ăn cắp vặt nên đã giết mẹ.

Theo Thanh Mai/SKCĐ