Hàng xóm vô cùng sốc khi nghe tin con trai đánh mẹ già bị tai biến đến chết ở Thừa Thiên – Huế

Bà Lê Thị Hằng - Chủ tịch UBND xã Phú Dương (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thông tin trên Người Đưa Tin Pháp luật : Cơ quan Công an đã bắt tạm giam một đối tượng trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi đánh chết mẹ ruột.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 29/9, Trần Toản (47 tuổi, trú tại thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương) đến nhà mẹ đẻ là bà Huỳnh Thị L. (85 tuổi). Sau khi đi vào nhà, Toản ra sức đánh đập mẹ khiến bà L. bị thương năng. Thỏa mãn tính côn đồ, Toản liền rời khỏi hiện trường.

Nghe tiếng khóc và la hét thất thanh của bà L., hàng xóm chạy sang xem và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do thương tích quá nặng nên bà L. không thể qua khỏi.

Sau khi đưa bà L. đi cấp cứu, hàng xóm đã trình báo sự việc lên Công an huyện Phú Vang. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và triệu tập Toản lên lấy lời khai.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà L.

Liên quan đến tình trạng bạo hành bố, mẹ già, trước đó, ngày 24/7, TAND huyện Chợ Mới (tỉnh Tiền Giang) đưa ra xét xử vụ án hai vợ chồng đánh đập dã man mẹ già 88 tuổi.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) 3 năm tù giam và Phạm Thị Loan (57 tuổi, vợ của Tuấn, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) 2 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội Hành hạ ngược đãi ông bà cha mẹ hoặc người có công nuôi dưỡng theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật hình sự.

Nạn nhân trong vụ án này là cụ Võ Thị Dung (88 tuổi, ngụ ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo). Hai người đánh cụ Dung là con trai tên Tuấn và con dâu tên Loan.

Theo cáo trạng truy tố, khi làm vệ sinh cho mẹ chồng, Loan dùng tay và cây đánh mạnh vào hông, mông và tát vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, Loan còn kéo lê bà cụ trên giường kèm theo nhiều lời chửi mắc. Ông Tuấn cũng đánh vào lưng mẹ già mà không thương tiếc.