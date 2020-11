Phẫn nộ lý do phân xác thi thể bố già, giấu nhiều năm trên gác xép của gã con trai máu lạnh

Ngày 3/11 vừa qua, cảnh sát ở Soka (tỉnh Saitama, Nhật Bản ) bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nhân viên của tòa thị chính. Người này báo rằng, có một cụ ông sống ở trong khu vực này nhưng nhiều năm qua không thấy ra ngoài. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã báo cảnh sát đến nhà cụ ông để kiểm tra.

Ngay khi nhận được tin báo, một cảnh sát đã nhận nhiệm vụ đến kiểm tra căn hộ nơi cụ công sống. Được biết, cụ ông này đã sống cùng con trai 55 tuổi nhiều năm nhưng mấy năm qua bỗng nhiên 'bốc hơi', không thấy tin tức cũng không thấy ra ngoài căn hộ.

Nơi xảy ra vụ việc

Đến khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều phần thi thể không còn nguyên vẹn của cụ ông ở trên gác xép căn hộ. Lúc này, người con trai là ông Akira Ishidoya mới khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo Akira Ishidoya, bố ông đã qua đời nhiều năm về trước. Thế nhưng người này lo sợ nếu báo cảnh sát thì bản thân sẽ bị tình nghi về tội giết người. Do đó, Ishidoya đã đặt thi thể của bố ở trong nhà, cứ thế sống ngày này qua ngày khác cùng cái xác ngày một phân hủy, bốc mùi.

Khi hỏi về lý do phân xác bố để trên gác xép, Ishidoya cho biết: Vào khoảng tháng 5/2019, chủ tòa nhà có ý định mang tòa nhà đi bán đấu giá nên đã kiểm tra một phần căn hộ. Để giấu giếm cái chết của bố, người đàn ông quyết định đưa thi thể cụ ông lên gác xép.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, do thi thể không vừa với gác xép nên Ishidoya phải phân xác bố thành nhiều mảnh. Lý do được người đàn ông này đưa ra khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.



Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị chấn thương hoặc thương tích nào khác ngoài các vết cắt phân xác. Do đó, cảnh sát nghiêng về giả thiết, bố của Ishidoya đã chết do bệnh tật hoặc nguyên nhân tự nhiên.

Dù không phải đối mặt với cáo buộc giết người, Ishidoya vẫn bị bắt giữ vì hành vi bỏ rơi và phi tang xác chết.

Theo TN/SKCĐ