Kinh hoàng nghịch tử vác dao đuổi chém bố, cứa cổ mẹ vì mâu thuẫn gia đình

Hung thủ là Lộc Văn Dương, SN 1984, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Vào thời điểm trên, Dương lên cơn nghiện ma túy nên xin tiền bố là ông Lộc Văn Hùng để đi mua ma túy nhưng ông Hùng không đồng ý.

Sau đó, hai bố con xảy ra cãi vã. Dương sẵn vớ được con dao trong tủ bếp đã chém ông Hùng nhiều nhát vào lưng trúng phổi và vai. Nghe tiếng la hét của ông Hùng, người con trai cả chạy vào để can ngăn, lúc này Dương hoảng sợ nên bỏ trốn lên rừng.

Ông Hùng bị trọng thương gục tại chỗ, được người thân đưa tới Bệnh viện huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Công an huyện Kỳ Sơn sau đó đã bắt được Dương khi bỏ trốn tại huyện Tương Dương, Nghệ An.

