Cán bộ Công an phường rút súng bắn một người bị thương vì mâu thuẫn trong quán nhậu

Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một cán bộ Công an phường vì liên quan trực tiếp đến vụ bắn người bị thương. Cán bộ Công an bắn người bị thương là Trung úy Nam (Công an khu vực phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Trước đó, trung úy Nam có đến một quán nhậu ở TP Thuận An ăn uống. Tại đây, trung úy Nam xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên dẫn đến xô xát. Trong lúc bực tức, trung úy Nam rút súng bắn nam thanh niên bị thương.

Phát hiện sự việc mọi người đã vào can ngăn, khống chế trung úy Nam, tước vũ khí. Đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo đến Công an TP.

Về phần trung úy Nam, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường. Và bị bắt không lâu sau đó. Về khẩu súng, được biết, đây không phải là vũ khí trong ngành Công an . Khẩu sung này được Nam mua ở bên ngoài.

Ảnh minh họa

Cách đây 4 năm tại TP Phan Thiết cũng xảy ra vụ việc Công an xã dùng súng bắn người do bị chống đối. Theo đại diện Công an tỉnh Bình Thuận, Thiếu tá Bùi Chí Hiếu, Trưởng Công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn hai phát vào lưng gây thương tích cho Lê Văn Thảo (25 tuổi) hôm 22/8/2016.

Theo báo cáo của Công an TP Phan Thiết, ngày 7/1/2016, Lê Văn Thảo đánh anh L.T.L (ngụ cùng xã Tiến Thành) thương tích. Công an xã đã 3 lần mời lên làm việc nhưng Thảo không chấp hành.



Đến ngày 6/2/2016, Thảo tiếp tục đánh bà H.T.L. gây thương tích với tỉ lệ 13% và bị cơ quan Công an TP Phan Thiết thụ lý, điều tra.

Khoảng 15h ngày 22/8, thiếu tá Hiếu cùng lực lượng Công an, dân phòng xã đến mời Thảo về trụ sở làm việc liên quan đến vụ đánh anhL.. Khi lực lượng này đến mời, Thảo không chấp hành đồng thời còn buông lời thô tục với lực lượng chức năng

Thời điểm đó, hai Công an viên lao vào áp giải thì bị Thảo dùng tông đơ hớt tóc tấn công lại và xô đẩy, quật ngã. Lúc này, thiếu tá Hiếu đã bắn chỉ thiên nhưng Thảo không chấp hành nên đã bắn vào lưng Thảo để áp giải đưa về trụ sở.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Nga Đỗ/SKCĐ