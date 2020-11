Nóng: Điều tra vụ công an xã tử vong khi can ngăn vụ xô xát ở Lý Nhân, Hà Nam

Theo Giáo dục và Thời đại đưa tin, sáng 11/11 ông Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) xác nhận trên địa bàn vừa mới xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một đồng chí công an tử vong



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 10/11 trên địa bàn xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Tại thời điểm này, ở thôn Sàng đã xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát liên quan đến tiền bạc khiến 1 người bị thương.

Cụ thể, vụ xô xát xảy ra tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) giữa anh Hưng và các đối tượng gồm Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972, đều trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, cử đồng chí Nguyễn Tuấn M. (SN 1990, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và đồng chí Nguyễn Văn H. (công an viên) xuống hiện trường khuyên can và đề nghị đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này rất hung hãn và sử dụng hung khí đánh nhau, khi thượng uý M. yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc thì bị Nguyễn Văn Côn dùng tay đấm vào vùng bụng, nách.



Đến chiều cùng ngày sau khi về trụ sở, đồng chí M. bỗng nhiên có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn. Dù đã được đưa đi thăm khám ở cơ sở y tế địa phương nhưng anh đã tử vong vào 15h chiều cùng ngày tại Bệnh viện huyện Lý Nhân.



Theo nguồn tin của PV Giáo dục và Thời đại, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh M. bị dập lá lách dẫn đến tử vong. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.



Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thành Thăng cho biết, chính quyền huyện đã đến động viên, chia buồn với gia đình đồng chí M. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng hành hung đồng chí M. để điều tra, làm rõ vụ việc.



Được biết, nạn nhân là công an chính quy được điều động về công tác tại xã, đã có gia đình. Đối tượng hành hung trú cùng xã với đồng chí M. Thông tin điều tra sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất...



