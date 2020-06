Vụ container đâm xe máy làm bé trai 6 tuổi tử vong: Thai phụ phải cưa chân, gia đình chưa báo tin dữ

Trước đó vào sáng ngày 2/6, tài xế Võ Trường Thành (45 tuổi, trú TP Đà Nẵng ) điều khiển xe container đầu kéo đi trên đường Ngũ Hành Sơn đi thẳng về Lê Văn Hiến. Đến đoạn gần ngã tư Hồ Xuân Hương - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến, tài xế điều khiển xe chuyển làn, là làn dành cho xe ô tô rẻ phải về phía cầu Tiên Sơn. Tuy nhiên, tài xế Thành không quan sát kĩ, không bật tín hiệu báo hướng rẽ.

Tài xế gây tai nạn

Điều này khiến xe container của Thành va chạm mạnh với xe máy do chị Nguyễn Vũ Tường V. (35 tuổi) đi cùng chiều phía trước, trên xe có đèo theo con trai là Nguyễn Văn C. (6 tuổi). Vụ tai nạn khiến xe máy đổ về phía bên phải, bị xe container của Thành chèn đẩy về phía trước. Chị V. cùng bé C. bị ngã xuống đường, không may bé trai bị cuốn vào gầm xe container và tử vong tại chỗ. Còn chị V. bị thương nặng, bất tỉnh, được người dân đưa tới Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị V. vẫn chưa biết tin con trai đã tử vong

Do vết thương quá nặng, chị V. bị dập nát một bên chân. Vì không thể phục hồi, các bác sĩ đã phải cắt bỏ phần chân đến quá đầu gối của thai phụ . Hiện chị V. đã hồi tỉnh, tuy nhiên vẫn chưa biết tin con trai lớn đã tử vong. gia đình cho biết chị V. đang mang thai , do lo sợ biết tin sẽ bị sốc, ảnh hưởng tới thai nhi nên gia đình chưa dám báo tin dữ. Anh Nguyễn Văn D. (42 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, chồng chị V.) tâm sự: "Bác sĩ nói thai nhi không sao, hai mẹ con đang trong thời gian theo dõi, nhưng tôi vẫn rất lo vì vợ tôi phải tiêm, uống thuốc thường xuyên, sợ ảnh hưởng đến cái thai. Chỉ mong vợ sớm khỏe mạnh để trở về nhà".

Được biết, anh D. và chị V. có với nhau 2 đứa con, bé trai 6 tuổi và bé gái 2 tuổi. Hiện chị V. đang mang thai bé thứ 3 được khoảng 12 tuần. Những ngày vừa qua, anh D. một tay lo hết mọi việc, vừa ở nhà hương khói cho con trai 6 tuổi xấu số tử vong, vừa chăm sóc con gái nhỏ, lại vừa lo lắng chăm sóc cho người vợ đang điều trị trong bệnh viện. Anh D. đau khổ: "Vụ tai nạn đã cướp mất con trai tôi khỏi thế gian này. Vợ tôi thì đang mang thai. Chân phải của cô ấy bị cán nát, không còn khả năng phục hồi nên phải cưa bỏ, đau đớn vô cùng".

Về tài xế Thành gây tai nạn, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc sẽ tiếp tục được Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra, xử lý theo quy định.

