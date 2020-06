Xót xa cảnh cụ bà 78 tuổi nằm một chỗ bị con cháu bất hiếu bỏ trong nhà hoang, muỗi cắn đỏ người

Sự việc cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) bị con dâu và cháu nội đưa ra căn nhà hoang (nhà cũ của bà) bỏ lại đang gây phẫn nộ dư luận. Không ai có thể tin được, con cháu cụ lại nhẫn tâm đến như vậy.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau ) xác nhận, có vụ việ cmotoj cụ bà 78 tuổi bị bệnh không đi lại được đã bị con dâu và cháu nội bỏ trong căn nhà cũ bỏ hoang 7 – 8 năm nay không có người sinh sống, xuống cấp trầm trọng.

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, ngày 16/6, cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) bị con dâu và cháu nội chở về căn nhà cũ bỏ của bà trước đây. Sauk hi đưa cụ bà vào trong nhà, con dâu và cháu nội nhanh chóng bỏ đi. Sau đó, bà An được mọi người phát hiện.

Sức khỏe của cụ bà rất yếu, không tự vận động được, không tự sinh hoạt cá nhân được và cũng không thể nói chuyện rõ được. Cũng theo nguồn tin này, căn nhà cụ bà bị bỏ lại rách nát, cũ kỹ, không có cửa và đang xuống cấp trầm trọng.



Sauk hi nhận được tin báo về sự việc, đại diện UBND xã Tân Thuận đã xuống nắm bắt tình hình, hỏi thăm và động viên cháu bà An đưa về phụng dưỡng. Người cháu hiện đang chăm sóc cụ An là ông Dương Văn Lây (chấu gọi cụ bà bằng dì).

Cụ bà Tiêu Thị An đang được cháu gọi bằng dì chăm sóc

Ông Lây thông tin: “Mấy ngày nay Sức Khỏe của dì tôi yếu đi nhiều, tay chân sung lên, mọi sinh hoạt cá nhân đều tại chỗ”.

Cũng theo ông Lây, người con bỏ rơi cụ bà An tại nhà hoang là con dâu thứ hai. “Tôi không biết tại sao họ lại nhẫn tâm đến như vậy. Họ đưa về không cho tôi hay biết. Tôi nghe hàng xóm báo lại, đến nơi thì thấy dì đang nằm dưới nền đất. họ bỏ dì từ chiều hôm trước, dì tôi ở một mình suốt đêm trong căn nhà đó, muỗi cắn đỏ cả người”, ông Lây nói thêm.

Được biết, cụ bà An có 4 người con, con trai đầu mất cách đây 1 năm. Trước đây, cụ bà ở ấp Tân Phước (xã Tân Thuận) nhưng sau khi chồng mất bà được con cái đưa đi khỏi địa phương

Sau khi sự việc xảy ra, ông Lây đã liên lạc với các con cụ bà An nhưng họ không nghe điện thoại. Ông Lây cho biết, nếu họ không chăm sóc thì ông sẽ chăm sóc vì không thể để cụ bà sống như thế được.

Ở địa phương, gia đình ông Lây cũng không phải khá giả gì, giờ phải chăm sóc thêm cụ bà An nên cuộc sống vất vả hơn.

Liên quan đến việc này, hiện chính quyền địa phương đã gửi gia đình ông Lây 1 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cụ bà.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ