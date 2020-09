Clip cụ bà bị đổ phân lên đầu, đánh đập dã man ở Long An: Kẻ bạo hành nghi là con gái

Sáng nay (7/9), cư dân mạng dậy sóng phẫn nộ khi chứng xem đoạn clip dài 6 phút ghi cảnh cụ bà bị một người phụ nữ trung niên bịt khẩu trang liên tục mắng, đánh đập. Kinh hãi hơn, người này còn xúc phân đổ lên đầu cụ bà.





Theo đoạn clip, người phụ nữ trung niên lớn tiếng quát: "Còn hai cái cẳng này, tao cho mày liệt luôn!". Cụ bà lúc đó quya sang gấp chăn thì bị người phụ nữ này giật, quăng chăn gối xuống đất.

Clip cụ bà bị đánh đập gây phẫn nộ dư luận





Chưa dừng lại, khi thấy cụ bà cởi đồ chậm chạp, người phụ nữ này còn cáu, đánh vào mặt cụ bà không thương tiếc. Đỉnh điểm, chị ta hót một thứ gì đó đổ lên đầu, mặt cụ bà rồi lớn tiếng chửi bới. Nạn nhân yếu ớt không chống cự nổi, chỉ biết than trời.





Liên quan đến đoạn clip trên theo báo Người lao động, sự việc xảy ra ở tỉnh Long An. Sáng cùng ngày, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An ) cho biết: Đơn vị đã nắm được thông tin về đoạn clip cụ bà bị một người phụ nữ nghi bị con gái bạo hành đang lan truyền trên mạng xã hội





Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã nắm bắt được thông tin sự việc. Sự việc này là có thật, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ. Sự việc đã xảy ra cách đây vài ngày.





Cũng theo báo Người lao động, thứ mà người phụ nữ đổ lên đầu cụ bà là phân. Thậm chí, người phụ nữ này còn xé áo, dùng tay tát nhiều nhát vào mặt cụ bà.

Hình ảnh cắt từ clip





Những hành vi của người phụ nữ này gây phẫn nộ cực độ trong dư luận. Cư dân mạng đề nghị, cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm minh người phụ nữ trên.





Ông Huỳnh Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Vụ việc này chúng tôi đã nắm được và đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái. Từ đó sẽ xử lý theo quy định Pháp luật ".





Về tình trạng bạo hành người cao tuổi, trước đó vào ngày 25/2/2020, mạng xã hội facebook cũng xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút 30 giây ghi cảnh một phụ nữ cao tuổi bị con dùng tay đánh đập liên tiếp vào người. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định vụ việc xảy ra tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.





Người bị bạo hành là bà Võ Thị Dung (88 tuổi), sống chung với con ruột là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi; cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).





Nguyên nhân vụ việc do bà Dung lớn tuổi, đãng trí lúc nhớ lúc quên nên trong quá trình sinh hoạt hàng ngày không theo ý muốn của vợ chồng ông Tuấn nên dẫn đến vụ bạo hành.





Theo Thanh Mai/SKCĐ