Quay cuồng với suy nghĩ bị cắm sừng, cụ ông 73 tuổi rút dao chém gục tình trẻ rồi treo cổ tự tử

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23/9, ông Bùi X (73 tuổi) và bà Bùi Thị H. (46 tuổi, ngụ Phan Thiết) xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi cự. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, ông X. đã dùng dao chém nhiều nhát vào người tình trẻ.

Khi thấy bà H. gục xuống sàn nhà không cử động, ông X. tưởng người tình đã chết nên treo cổ tự tử. Đến khoảng 6h cùng ngày, bà H. tỉnh dậy lê từng bước chân yếu ớt ra bên ngoài kêu cứu. Vừa nhìn thấy người hàng xóm đi qua thì bà H. ngụy xuống bất tỉnh.

Ngay sau đó hàng xóm trình báo sự việc lên cơ quan điều tra và đưa ông X. cùng bà H. đi cấp cứu. Nhưng do phát hiện quá muộn nên ông X. đã tử vong còn bà H. bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện

Bà H. gục xuống bất tỉnh sau khi đi ra ngoài kêu cứu

Đến chiều cùng ngày, vợ con ông X. đã đến nhận thi thể từ cơ quan điều tra đưa về tổ chức an táng. Theo một người thân, ông X. ngụ tại Hàm Tiến, TP Phan Thiết, đã có vợ con đuề huề. Nhưng khoảng 1 năm nay ông mua căn nhà ở thị trấn Phú Long và sinh sống như vợ chồng với bà H. (nhỏ hơn 28 tuổi).

Một số người sống gần nhà ông X. ở thị trấn Phú Long cho biết, trong thời gian sinh sống với nhau, ông X. và bà H. thường xuyên xảy ra cãi lộn. Ông X. nghi ngờ bà H. có tình nhân bên ngoài vì bà này thường xuyên vắng nhá. Có lẽ vụ án hôm nay xảy ra xuất phát từ nguyên nhân này.

Theo một nguồn tin khác, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện tại Công an vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng vì đang trong giai đoạn điều tra nhưng nghi ngờ nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.

