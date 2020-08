Nổi tà dâm khi đi ngang qua phòng khám, gã trai lẻn vào khống chế cướp tài sản rồi hiếp dâm bác sĩ

Theo thông tin mới nhất từ Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An ), đơn vụ đang phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Thạch Phi Rum (SN 1986, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. Nạn nhân là chị P.T.N.L. (SN 1980, là bác sĩ, ngụ tỉnh Long An).





Công an huyện Bến Lức cho biết, bước đầu Rùm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Rum nhận đã hiếp dâm và cướp tài sản của bà L. ở trong phòng khám ở huyện Bến Lức. Trước khi phạm tội, Rum là công nhân, có thời gian thuê trọ ở huyện Bến Lức nhưng sau đó lại nghỉ việc.





Cũng theo lời khi của Rum, vì hay đi ngang phòng khám nên biết bà L. ở một mình. Biết bà L. tay mềm chân yếu nên đã nảy sinh ý định tà dâm với nạn nhân.





Rạng sáng ngày 15/8, Rum đột nhập vào phòng khám của nữ bác sĩ L. rồi dùng hung khí khống chế trói nạn nhân rồi cướp 10 triệu đồng cùng một số nữ trang khác. Tiếp đó, Rum thực hiện hành vi hiếp dâm bà L..





Thỏa mãn thú tính, Rum nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi biết gã "yêu râu xanh" đã "cao chạy xa bay", bà L. mới dám gọi điện trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Phòng khám bệnh của bà L. - nơi xảy ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm





về phần Rum, sau khi gây án đã trốn lên tỉnh Đồng Nai và thường xuyên vào mạng để theo dõi tin tức. Cảm thấy không an toàn, Rum tiếp tục bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh thuê phòng trọ sinh sống.





Nhận được tin báo của bà L., Công an huyện Bến Lức phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc truy bắt Rum. Đến chiều 23/8 thì bắt giữ được Rum khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh.





Liên quan đến vụ án hiếp dâm, cướp tài sản, trước đó vào tháng 6/2019 tại Nghệ An cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, khoảng 23h ngày 19/6/2019, sau khi đi uống rượu về, biết bà V.T.D (SN 1961, trú cùng xóm) đang ở nhà một mình nên Đặng Trung Bá (SN 1972, trú xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân.





Bá mặc quần đùi đi bộ đến nhà bà D. nhìn qua khe cửa thấy bà này đang nằm ngủ thì mở cửa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, bà D. tưởng chồng đi làm về nên nói: "Ông uống vừa vừa thôi, đi buổi ni mới về".





Vừa dứt lời thì bà D. bị Bá đè lên người để khống chế. Bà D. phản kháng kịch liệt, dùng tay cào cấu vào mặt, tay, dùng chân đạp vào người Bá. Bà D. cầm điện thoại di động ở đầu giường soi vào mặt thì bị Bá gạt đi.





Vì bà D. phản kháng dữ dội nên Bá vội lấy điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Bá giấu chiếc điện thoại trong túi áo da treo ở góc giường ngủ của vợ chồng.





Đến sáng hôm sau, Bá nhận thức được hành vi của mình là sai trái nên đã đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú. Đến 24/6/2019, bà D có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Đặng Trung Bá về hành vi hiếp dâm. Chiếc điện thoại di động bị Bá cướp được định giá 2,1 triệu đồng. Đến tháng 9/2019, Bá bị đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam.





Theo Thanh Mai/SKCĐ