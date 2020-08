Danh tính các `chân rết` liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, mới đây, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng “chân rết” cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây này. Đây là đường dây vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 30/7, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây này là: Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thị Thu Hà (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thành Luân (SN 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng này thì thu giữ được 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng 63kg. Cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai 3 đối tượng khác và thu thêm 55kg ma túy tổng hợp cùng 19 bánh heroin.

Tính đến nay, Công an đã bắt giữ được 22 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bán heroin cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu là Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành.

Trước đó, trong quá trình điều tra, theo dõi, rạng sáng 19/7, tại khu cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã phong tỏa, tiến hành khám xét khẩ cấp một container loại 20 feet có chở hàng 30 tấn.

Khi đó, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng, gồm 2 người Hàn Quốc và 3 người Trung Quốc, 1 người Việt Nam. Bước đầu xác định, đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia siêu lớn.

Cũng được biết, đây là vụ đầu tiên lực lượng chức năng Việt Nam khám phá ra đường dây ma túy lớn do người Hàn Quốc cùng Trung Quốc điều hành. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

