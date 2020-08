Đá khủng bất ngờ lăn từ núi xuống trúng nhà dân ở Sơn La khiến 2 người thương vong

Tin tức mới nhất ngày 9/8, theo VOV thông tin, vào sáng cùng ngày gần 1.000 người gồm công an, quân đội và các lực lượng tại chỗ đã được UBND TP Sơn La huy động đến khắc phục vụ đá đá lăn vào nhà khiến 2 người thương vong tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La

Được biết, vụ việc này được xác định là do ảnh hưởng của đợt mưa to kéo dài mấy ngày qua ở TP Sơn La. Điều này đã dẫn đến hiện tượng đá lăn tại bản Bôm Nam, xã Chiềng Đen và bản Púng, xã Chiềng Ngần.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 8/8 tại bản Púng đã khiến 1 người chết, một người bị thương và một căn nhà bị phá hủy hoàn toàn.



Theo TTXVN, danh tính nạn nhân tử vong là ông Lò Văn Số (sinh năm 1947). Bên cạnh đó, em Lò Văn Tiến (sinh năm 1993, cháu ông Số) bị thương nhẹ, căn nhà gỗ bị đổ và sập hệ thống mái hiên, sân lợp tôn. Thiệt hại của vụ việc ước tính lên tới 400 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhớ lại vụ việc anh Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi đó, gia đình anh chưa kịp ăn tối thì bất ngờ nghe thất tiếng sập lớn nên mọi người chạy vội ra ngoài sân. Riêng ông Số tuổi cao, không chạy kịp nên đã tử vong

Nhiều lực lượng được huy động đến trong đêm để khắc phục sự cố.

Trước sự việc đau lòng này, sáng nay (9/8), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Sơn La đã tổ chức họp và đi kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ đá lăn tại bản Púng, xã Chiềng Ngần, đề phòng các trường hợp tương tự có thể xảy ra.



