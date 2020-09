Gã trai vác đến nhà đoạt mạng mẹ đẻ và trọng thương 2 con của nhân rồi rồi tự đâm vào cổ tự sát

Ông Hà Văn Trai - Chủ tịch UBND xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ) xác nhận với báo Người lao động, tại thôn Phú Văn xảy ra một vụ án mạng thương tâm khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Sau đó hung thủ tự sát bằng hung khí gây án.





Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 7/9, đối tượng Nguyễn Văn Lạc (SN 1981, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cầm dao đến nhà chị Đinh Thị Yến P. (SN 1985, ngụ xã Ninh Trung) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.





Trong lúc lời qua tiếng lại, Lạc vung dao đâm chị P. nhưng người phụ nữ này may mắn chạy thoát được. Không sát hại được người tình, Lạc lao vào đâm mẹ ruột của chị P. là bà Đinh Thị L. (SN 1960, trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) và 2 người con của bà P. sinh năm 2013 và 2016 trọng thương. Biết tội lỗi của mình khó được dung thứ, Lạc cầm dao tự đâm vào cổ với ý định tự sát.

Trong cơn khát máu, Lạc đoạt mạng mẹ và 2 con của nhân tình rồi tự sát





Chị P. chạy thoát được sợ hãi la hét kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh, hàng xóm nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và đưa 4 người đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên Lạc và bà L. đã tử vong ngay sau đó. 2 con của chị P. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện thị xã Ninh Hòa sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.





Nhận được tin báo về vụ án mạng, ngay trong đêm Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Công an thị xã Ninh Hòa, Công an xã Ninh Trung phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với chị P. để điều tra.





Liên quan đến các vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm, trước đó vào tháng 7/2020 tại Đồng Tháp cũng xảy ra một vụ án tương tự. Kẻ đoạt mạng người tình là Nguyễn Thành Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An),





Theo điều tra, Tuấn và chị Nguyễn Thị Thúy (48 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười) sống chung như vợ chồng được khoảng 1 năm nay. Nhưng gần đây mối quan hệ "vợ - chồng" không mấy êm ấm.





Đến tối ngày 23/7, Tuấn và Thúy xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chồng trước của chị Thúy. Trong cơn ghen tuông, Tuấn dùng dao đâm chết người tình rồi bỏ trốn.





Nhận được tin báo án của quần chúng nhân dân, Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét đối tượng gây án. Đến khoảng 2h hôm nay, Cơ quan Công an đã bắt được đối tượng Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

