Nam thanh niên biến lễ ăn hỏi thành hiện trường án mạng vì... xích mích với bạn lúc ăn tiệc mừng

Sáng 23/9, Công an huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho biết: Đơn vị đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thái bị điều tra về hành vi giết người.

Trong ngày ăn hỏi, Thái có mời nhiều bạn bè đến dự, sau đó mời họ ở lại ăn cơm. Trong số bạn bè ở lại ăn uống có anh Nguyễn Ngọc Hiếu (tự Cường, SN 1992, quê Vĩnh Long).

Trong lúc ăn nhậu, giữa Hiếu và Thái nảy sinh mâu thuẫn. Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh Thái khiến nam thanh niên này vô cùng tức giận.

Ngay lập tức Thái rời khỏi bàn nhậu đi vào trong bếp lấy con dao nhọn ra đâm Hiếu gục tại chỗ. Thấy vậy, một người trong tiệc ăn hỏi chạy đến can ngăn thì bị Thái đâm trọng thương.

Chỉ vì xích mích trong tiệc ăn hỏi mà Thái xuống tay đâm chết bạn và làm bị thương 1 người khác

Phát hiện sự việc nhiều người khác chạy đến khống chế Thái rồi đưa các nạn nhân đi Bệnh viện . Nhưng do thương tích quá nặng, sốc mất máu nên anh Hiếu đã tử vong ngay sau đó.

Biết tội của mình không thể thoát được nên Thái đã đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú. Bước đầu Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Trước đó Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) dũng ra quyết định bắt giữ Giàng A Thào (Sn 1991, trú tại bản Pú Vá, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 30/4/2019, gia đình ông Vàng Chù Vàng, (SN năm 1971) tổ chức bữa cơm nhân dịp ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trong số khách mời có Giàng A Thào và Giàng A Lồng (SN 1987, đều trú tại bản Pú Vá).

Trong lúc uống rượu, giữa Giàng A Thào và Giàng A Lồng lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Sẵn trong người có hơi men, Giàng A Thào dùng dao nhọn đâm vào bụng Giàng A Lồng. Do vết thương quá nặng nên Giàng A Lồng đã tử vong trên đường đi cấp cứu

Nhận được tin báo án, Công an huyện Mù Cang Chải tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật

