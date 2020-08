Nổi tà dâm sau khi nhậu xỉn, `yêu râu xanh` lẻn vào nhà hàng xóm giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/8, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai ) nhận được đơn của anh T.X.C (SN 1986, ngụ tại địa phương) tố cáo Hồ Đăng Hảo T.X.C (SN 1986, ngụ tại địa phương) về hành vi dâm ô con gái là cháu T.K.O (sinh ngày 11/12/2011).

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Long Thành tiến hành làm việc với gia đình anh C. lấy lời khai ban đầu. Sau đó vào cuộc xác minh thông tin, triệu tập đối tượng Hảo lên trụ sở làm việc. Bước đầu xác định Hảo chính là kẻ gây án.

Đến chiều 22/8, Công an huyện Long Thành ra lệnh tạm giữ Hồ Đăng Hảo để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Hiện Hảo đang sống cùng vợ con tại phòng trọ số 6, dãy phòng trọ thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành. Nơi gia đình anh C. ở là phòng trọ bên cạnh nơi Hảo ở.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hảo đã thừa nhận hành vi của mình. Hảo khai, khoảng 10h30 ngày 21/8, sau khi nhậu nhẹt với bạn thì nảy sinh ý định dâm ô cháu O.. Chính vì thế Hảo không đi về phòng trọ của mình mà lẻn sang phòng trọ của anh C. dụ dỗ cháu O. cho vào ngủ nhờ.

Hảo đã thừa nhận hành vi dâm ô cháu O. (ảnh minh họa)

Sau khi "hành sự xong", Hảo còn yêu cầu cháu O. giữ kín chuyện này, không được kể cho bố mẹ biết. Nhưng với mắt tinh tường của người làm bố làm mẹ, anh C. nhanh chóng phát hiện sự việc, gặng hỏi con gái và làm đơn tố cáo Hảo đến cơ quan Công an.

Hiện Công an huyện Long Thành đang đợi các giám định liên quan và tiếp tục lấy lời khai Hảo để làm rõ tội trạng của đối tượng này.

Trước đó tại tỉnh Bình Thuận cũng xảy ra một vụ dâm ô bé gái 7 tuổi gây phẫn nộ dư luận. Cụ thể, trưa ngày 28/7, mẹ cháu K. (7 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tên đã thay đổi) đang đi làm thì mở camera an ninh qua điện thoại xem. đúng lúc này chị phát hiện con gái bị người đàn ông lạ thực hiện hành vi dâm ô tại nhà.

Sau đó sự việc được trình báo lên Công an. Cơ quan điều tra xác định, người có hành vi dâm ô cháu K. theo camera an ninh ghi lại là ông T.V.T (63 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Ông này được ông nội cháu K. mời đến nhà uống rượu, lợi dụng lúc vắng người đã đến đến gần và nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô, camera an ninh đã ghi lại tất cả.