Nổi máu ghen khi thấy vợ và trai lạ vào `nhà nghỉ bình dân`, chồng rút dao đâm cả 2 thương vong

Liên quan đến vụ đôi nam nữ bị đâm thương vong trong nhà nghỉ, sáng 2/9, Công an TP Uông Bí ( Quảng Ninh ) cho biết, đơn vị đang nỗ lực huy động các biện pháp để truy tìm đối tượng Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú tại tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) về hành vi Giết người.

Theo thông tin thu thập được, khoảng 17h45 ngày 1/9, tại nhà nghỉ Dũng Anh (khu 6, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao (SN 1985) cùng anh Nguyễn Thành Công (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, Tx Đông Triều) đi vào phòng 202 của nhà nghỉ này.

Nghi ngờ vợ cặp kè bên ngoài nên cơn ghen tuông nổi lên, Tân cầm dao lao vào phòng nghỉ đâm chị Sao và anh Công gục tại chỗ. Gây án xong, Công bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, nhân viên trong nhà nghỉ nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Song do vết thương quá nặng, sốc mất máu nên anh Công đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ án

Phía nhà nghỉ sau đó trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an TP Uông Bí phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc khám nghiệm hiện trường , trích xuất camera an ninh và truy tìm hung thủ gây án.