Gã trai máu lạnh dùng gậy đánh chết bạn thân vì cùng thích một người con gái

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phàng A Nổ (còn gọi là Nủ; SN 1989, ngụ bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) về tội " Giết người , cướp tài sản".

Nổ được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng hồi đầu tháng 9 xảy ra ở tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu).

Khoảng 10h sáng ngày 10/9, người dân địa phương đi ngang qua bìa rừng đã tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 25 đến 30 tuổi chết ở nương dong.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định được nghi phạm là Phàng A Nổ.



Ngày 13/9, công an đã bắt giữ Nổ khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ sông Đà thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.



Làm việc với công an, qua quá trình đấu tranh, Nổ khai nhận chiều 9/9 đã cùng với anh Đ.T.S. (SN 1989; ngụ bản Suối Bương, xã Kim Bon) rủ nhau lên lán nương (thuộc Tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) để nấu cơm ăn tối và nghỉ ngơi.



Được biết, S. và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng thích một người con gái ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đến rạng sáng 10/9, đôi bên xảy ra cãi nhau, Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu làm anh S. tử vong ngay tại chỗ. Sau khi đánh bạn tử vong, Nổ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ án giết bạn thân, ngày 22/8, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thủy (SN 1988, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) để điều tra làm rõ về vụ án giết người.Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 21/8, người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện thi thể của anh V.H.H (SN 1984, trú phường Quang Phong) tử vong bên đường.Thi thể nằm trong tư thế bị một phần chiếc xe máy đè lên giống như một vụ tai nạn giao thông

Công an vào cuộc điều tra và tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định đây là một vụ án mạng được dựng hiện trường giả. Bằng các nghiệp vụ, công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Thuỷ.



Tại cơ quan công an, Thủy khai tối 20/8, Thủy và nạn nhân đã xảy ra xô xát, Thủy quá bực tức đã dùng gậy đánh H. tử vong. Sau khi gây án, Thủy kéo nạn nhân cùng xe máy nạn nhân ra cách nhà khoảng 1km rồi bỏ bên đường để tạo hiện trường giả nhằm thoát tội.

