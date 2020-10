Vụ đánh ghen náo loạn ở Tô Hiệu: "Nữ chính" tiểu tam chính thức lên tiếng

Mới đây, theo ĐSPL, nữ chính "tiểu tam" trong vụ đánh ghen náo loạn ở Tô Hiệu đã chính thức lên tiếng trần tình. Cô nàng chia sẻ: "Thật ra không có vụ đánh ghen nào cả, tôi tham gia một chương trình truyền hình dựa theo một vụ việc đánh ghen trước đó để xem phản ứng của mọi người. Toàn bộ kịch bản này đã được nhà đài dựng sẵn để thực hiện." Cô cho hay khi thực hiện đoạn clip đã có nhiều bảo vệ nhà đài vây quanh để bảo đảm an toàn cho diễn viên cũng như ekip. Tuy nhiên sau khi đoạn clip được người dân ghi lại và tung lên mạng thì có nhiều người phản ứng dữ dội, nhanh chóng truy tìm danh tính "tiểu tam" và gửi tinh nhắn chửi bới, đe dọa giết cả nữ diễn viên.

Như đã đưa tin, chiều 10/10 trên mạng xã hội xuất hiện một loạt clip ghi cảnh đánh ghen ở phố Tô Hiệu. Theo đó, người vợ phát hiện chồng lái xe sang đưa "tiểu tam" đi chơi nên đã chặn đường đánh ghen. Tiểu tam không phải dạng vừa, lao vào đánh lại cô vợ. Hai người vật nhau ở giữa đường.

Đáng nói, người đàn ông ăn mặc bảnh bao được cho là chồng đã lao vào đánh vợ để bảo vệ tiểu tam. Khi người dân tách được hai người phụ nữ ra thì gã chồng lao vào đánh vợ như quân thù. Thấy vậy, một người dân bức xúc đã hét lên "đánh chết thằng chồng đi".

Sự việc khiến người dân chứng kiến rất phẫn nộ và lên tiếng chửi bới, đòi công bằng cho người vợ. Một số người đã lao vào chửi mắng cặp đôi này, ủng hộ việc "dằn mặt" cặp đôi ngoại tình. Một số người khác lao vào đánh anh chồng và liên tục chửi bới "tiểu tam" do có lời nói và hành động quá quắt.



Clip chồng đánh vợ để bảo vệ "tiểu tam"